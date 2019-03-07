Трехлетний сын музыканта Артемий нашел свою будущую жену. Владимир Пресняков и Наталья Подольская рассказали об отношении их наследника к противоположному полу.

Трехлетний сын музыканта Артемий нашел свою будущую жену. ВладимирПресняков и Наталья Подольская рассказали об отношении их наследника кпротивоположному полу.По словам супруги ВладимираПреснякова, они внушают мальчику, что все девочки – принцессы. Молодая мамаотметила, что периодически Артем влюбляется с первого взгляда.Подольская привела в пример один забавныйслучай. "Но недавно, например, одну девочку, которой лет 11, чуть прямо изаэропорта к нам домой не увез, сказал: "Ты теперь моя жена!" Так она емупонравилась. Эта семья была из Белоруссии, мы вместе посмеялись,сфотографировались на память", – цитирует жену Владимира ПресняковаСын артистов уже научился ухаживать за девочками. Судя по всему, из негополучится завидный жених. Владимир Пресняков поделился еще одним моментом из ихсемейной. "Мне воспитатели рассказывают: "Какой же он взрослый стал!" Унего в садике есть подружка, Катя, он ей подает руку, доводит до стула иговорит: "Садись, Катя", – рассказал исполнитель.Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что Наталья Подольская находитсяв интересном положении. Основанием для таких подозрений поклонников стала ееокруглившаяся фигура. В социальных сетях они стали поздравлять певицу и"Сейчас, очень извиняясь, подошла ко мне няня Темы и спросила: "Этоправда?? Вы беременны???" – поделилась певица. Подольская зашла в интернет ипоняла, в чем дело. "Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом еще не знаю",– заявила Подольская. При этом она отметила, что они с оченьхотят второго ребенка. Также Наталья объяснила, что очень худенькая, поэтому, стоит ей съестьчто-то лишнее, как живот становится округлым.