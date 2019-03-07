Вниманию Владимира Путина была предложена экспозиция по истории конной полиции, образцы экипировки. Личный состав полка продемонстрировал свои умения и навыки.

Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне Международного женского дня посетил 1-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по городу Москве. Главу государства сопровождал Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.Приглашение от сотрудниц туристической и конной полиции поступило Президенту 28 февраля перед расширенным заседанием коллегии МВД России. Прошла всего неделя, и праздничный визит состоялся.Сегодня вниманию Владимира Путина была предложена экспозиция по истории конной полиции, образцы экипировки. Личный состав полка продемонстрировал свои умения и навыки.Затем состоялась совместная конная прогулка Главы государства и полицейских кавалеристов по манежу.Владимир Путин побеседовал с ветераном полка, участником Великой Отечественной войны, подполковником милиции в отставке Оразом Мамралиевым и поздравил всех женщин-полицейских с Международным женским днём.