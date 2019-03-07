В четверг, в третьем чтении Госдума приняла закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

В четверг, в третьем чтении Госдума приняла закон о порядке ограничения доступа к недостоверной общественно значимой информации, передает "Интерфакс".Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.Законом определяется порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.Если подобную информацию обнаружат в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием удалить указанную информацию.Роскомнадзор также уведомит владельца ресурса о нарушении порядка распространения информации, потребовав принять меры по удалению информации и зафиксировав дату и время уведомления. Владелец ресурса обязан информацию удалить в течение суток с момента получения уведомления.