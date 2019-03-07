Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании Студия Квартал 95 возбудили уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно — о ДТП в Черниговской области, где он якобы в 2002 году сбил человека.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании "Студия Квартал 95" возбудили уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно — о ДТП в Черниговской области, где он якобы в 2002 году сбил человека.Об этом Зеленский проинформировал мировую общественность в видеоролике на своей странице в Facebook, назвав это "пределом".Он считает, что тем самым нынешние власти Украины пытаются оказать на него давление.Ранее в здании, где находится офис Зеленского, было обнаружено прослушивающая аппаратура. Служба безопасности Украины признала этот факт, но заявила, что прослушка никак не связана с кандидатом в президенты.Согласно последним социологическим опросам 41-летний Зеленский лидирует среди других соискателей высшего поста в стране, опережая лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко.