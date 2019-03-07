Примадонна всегда говорит, что талантливым людям надо помогать, а бездарность сама дорогу пробьет. Украинскую певицу Елка Алла Борисовна считает, безусловно, одаренной. И однажды даже сделал с ней интервью!

Примадонна всегда говорит, что талантливым людям надо помогать, а бездарность сама дорогу пробьет. Украинскую певицу Елка Алла Борисовна считает, безусловно, одаренной. И однажды даже сделал с ней интервью!"Алла Борисовна тогда меня сильно журила! – вспоминает Елка. – Сказала: в первый раз слышу, чтобы так смешно страх завуалировали. Ну, честное слово! Она посмеялась надо мной, и сейчас я начинаю понимать, почему".Из общения с главной певицей страны Елка вынесла несколько важных для профессии артиста уроков. "Я никогда не буду охотиться за модным звучанием, да у меня это и не получится. Зато есть четкое понимание, для чего делается та или иная музыка и какое место я во всей этой музыкальной иерархии занимаю", – цитирует украинскую певицу Елку журнал "Сапсан".Артистка родилась в Ужгороде, но сегодня выступает преимущественно в городах России – в ближайших ее планах значатся концерты в Оренбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Екатеринбурге.Скорее всего, Елка придется и на выступление в Кремле, которое состоится 17 апреля. Примадонна не выступала с сольниками 10 лет, но по случаю юбилея решила "тряхнуть стариной". Цены на это единственное ее публичное выступление зашкаливают и достигают у перекупщиков 320 тысяч рублей за 6 ряд партера. О том, что уже приглашены на концерт, корреспонденту "Дни.Ру" сообщили Филипп Киркоров, Жасмин, Александр Буйнов и многие другие знаменитости.