Поздравляя женщин c наступающим праздником, Владимир Путин в буквальном смысле оказался на коне. Президент побывал в полку конной и туристической полиции ГУВД Москвы. Его сотрудники обеспечивают общественный порядок в местах, где нельзя использовать автомобили, например, в парках.

Поздравляя женщин c наступающим праздником, Владимир Путин в буквальном смысле оказался на коне. Президент побывал в полку конной и туристической полиции ГУВД Москвы. Его сотрудники, среди которых много женщин, обеспечивают общественный порядок в местах, где нельзя использовать автомобили, например, в парках.Эти девушки из тех, что коня на скаку остановят. И его же пустят в галоп.- Пожалуй, самое эффектное подразделение российской полиции. Джигитовка? Пожалуйста! С шашкой? Тоже на ты!Владимиру Путину, который, как и обещал до этого, приехал в первый оперативный полк специально в канун женского праздника — даже ковер в манеже из цветных опилок выложили — "8 Марта", показывают личный состав.- Какие лошадки красивые все!В шеренге — сплошь орловцы. Хотя есть в полку и буденновская порода, и ганноверская.- Беленькие все!Путину предлагают попробовать самому."Мы знаем, что вы умеете ездить верхом на лошади, и подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами?" – спрашивает одна из сотрудниц конной полиции."Да, прокачусь", — соглашается президент.Гнедого коня по кличке Вандервальс, но откликается он и на ласковое Ваня, Путин оседлал в два счета.Под "Подмосковные вечера" сначала шагом, а потом рысью сделали несколько кругов."Он понял вообще кто на нем был верхом?" – поинтересовалась у Путина майор полиции."Я думаю, что да. Думаю, что, конечно, понял", — уверенно ответил глава российского государства.Вообще-то Ваня конь с характером. Но здешних лошадей специально учат стрессоустойчивости. На них ведь охраняют общественный порядок. Причем часто в толпе, например, во время футбольных матчей. Недавний чемпионат мира вообще стал их звездным часом.Снимки московских кавалерист-девиц болельщики распространяли стремительно. Неожиданно для себя сержанты Даша и Саша стали для иностранцев лицом российской полиции — самым обаятельным и привлекательным."Подходили, просили сфотографироваться, познакомится, даже замуж звали", — признаются девушки.Профессия кавалериста всегда была мужской, но сейчас все изменилось. Девушки, как выяснилось, справляются с этой работой даже лучше. Тут ведь важно не просто уметь держаться в седле, но и находить общий язык с животными. У женщин это получается быстрее."В МВД в целом, сколько у нас женщин? 26 с лишним процентов, да?" – уточняет Путин.- Да, да."26 процентов женщин! Это девушки все активнее заявляют о своих правах на новые компетенции, даже на профессию", — констатировал президент."Удобно службу нести, когда в паре патрулируют мальчик и девушка. Им легче находить общий язык с гражданами, которые обращаются по тем или иным вопросам", — добавил командир полка Владимир Лысак.Так у нас шутят, что нужно девушке для того, чтобы сохранять фигуру: три элемента — тренажер, массажер и ухажер. У вас такие ребята классные, что они запросто выполнят три эти функции. Вторую и третью – точно, — пошутил Путин. — Молодцы, я надеюсь, некоторые девочки обходят даже мужиков".Это о новой кавалерийской смене. А ветераны, как Ораз Мамралиев из своих 92 лет 88 — в седле. На параде Победы 1945 года готовил коня самому маршалу Георгию Жукову. А сегодня оценил выездку президента."Молодцы. Лучше некоторых маршалов ездите! Посадка у вас нормальная", — похвалил главу государства ветеран Великой Отечественной войны Ораз Мамралиев."Спасибо вам большое, спасибо что поддерживаете связь с подразделением", — обратился Путин к ветерану."Без кавалерии я не могу", — признался Мамралиев."Но и кавалерия не может без таких как вы!" – продолжил Путин.К кавалеристам Путин приехал не с пустыми руками: орловский рысак благородной серой масти, кличка Золотой Луч. Так что сегодня в полку пополнение."До офицера быстро дослужится?" – поинтересовался президент о новом коне."Я думаю, что через год и восемь месяцев – дослужится", — в том же стиле ответил сотрудник конной полиции Роман Шишкин.Золотой Луч уже вовсю осваивается в конюшне. И кажется, успел познакомиться с сослуживцами."Я желаю вам удачной службы, счастья, в том числе и личного счастья. И поздравляю вас с наступающим праздником — с 8 Марта!" – обратился Владимир Путин к девушкам в погонах.— Спасибо.Свой подарок для президента приготовили и полицейские. Конечно же, подкову на счастье. Точно такими же уже завтра будет цокать и Золотой Луч, отправляясь в свое первое патрулирование.