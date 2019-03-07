Президент России Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции главного управления МВД по Москве и сам проехал на гнедой лошади из конного патруля.

Президент России Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции главного управления МВД по Москве и сам проехал на гнедой лошади из конного патруля.Как передает РИА "Новости", глава государства посетил подразделение, в котором служит много женщин в преддверии 8 марта.В манеже Путин сам решил испробовать себя в роли наездника — сев на гнедого коня, президент в окружении двух сотрудниц конной полиции сделал несколько кругов.После этого Путин подарил полку рысака.знаменитой русской породы "орловская рысистая"Путин в преддверии Международного женского дня посетил полк и сам сделал несколько кругов по манежу в седле гнедой​​​.Президент привёз с собой и подарок — четырехлетнего жеребца знаменитой русской породы "орловская рысистая" по кличке Золотой луч. В ответ сотрудницы конной полиции преподнесли главе государства подкову — на удачу.Полк состоит из двух кавалерийских батальонов и сформированного в 2014 году батальона туристической полиции. Основная задача состоит в обеспечении общественного порядка в тех местах, где ограничено применение полицейского автотранспорта.В конце февраля 2019 года перед коллегией МВД России президент России пообщался с сотрудницами полка, которые и пригласили его, выразив надежду, что Владимир Путин не только ознакомится с особенностями их работы, но и сам прокатится на лошади.