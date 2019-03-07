Вышел анонс нового выпуска реалити-шоу. Саша Черно уверена, что Иосиф Оганесян от нее что-то скрывает.

Вышел анонс нового выпускареалити-шоу. Саша Черно уверена, что Иосиф Оганесян от нее что-то скрывает.Ролик вышел в Instagram-аккаунте dom2_reality.На кадрах видно, как парочка из выясняет отношения на повышенныхтонах. При этом Черно нападет на своего возлюбленного, а тот безуспешно пытается оправдаться.Саша уверена, что избранник ей что-тоне договаривает. "Ты про меня в свое время столько всегонаговорил, и теперь я знаю точно, что ты от меня что-то скрываешь, но я этовыясню!" – заявила пышнотелая участница