Вышел анонс нового выпуска
реалити-шоу. Саша Черно уверена, что Иосиф Оганесян от нее что-то скрывает.
Вышел анонс нового выпуска
реалити-шоу. Саша Черно уверена, что Иосиф Оганесян от нее что-то скрывает.
Ролик вышел в Instagram-аккаунте dom2_reality.
На кадрах видно, как парочка из выясняет отношения на повышенных
тонах. При этом Черно нападет на своего возлюбленного, а тот безуспешно пытается оправдаться.
Саша уверена, что избранник ей что-то
не договаривает. "Ты про меня в свое время столько всего
наговорил, и теперь я знаю точно, что ты от меня что-то скрываешь, но я это
выясню!" – заявила пышнотелая участница