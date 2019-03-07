Эусебио Ди Франеческо отправлен в отставку с поста главного тренера итальянской Ромы. Причиной увольнения стало неудачное выступление римлян в последних матчах.

Эусебио Ди Франеческо отправлен в отставку с поста главного тренера итальянской "Ромы". Причиной увольнения стало неудачное выступление римлян в последних матчах.Сначала "Рома" проиграла в чемпионате Италии другому римского клубу "Лацио" 0:3, а потом завершила борьбу в Лиге чемпионов, уступив в дополнительное время "Порту" 1:3. "Рома" занимает пятое место в Серии А.Эусебио Ди Франческо возглавил свой бывший клуб летом 2017 года. Под его руководством римляне заняли третье место в чемпионате и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Контракт Ди Франческо был рассчитан до мая 2019 года.