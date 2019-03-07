Триумфом российских биатлонистов завершилась гонка преследования в рамках зимней Универсиады, проходящей в эти дни в Красноярске. Три россияне заняли все призовые места по итогам своих выступлений на дистанции 12,5 километров.

Триумфом российских биатлонистов завершилась гонка преследования в рамках зимней Универсиады, проходящей в эти дни в Красноярске. Три россияне заняли все призовые места по итогам своих выступлений на дистанции 12,5 километров.Победителем стал 24-летний Дмитрий Иванов, время которого составило 34 минуты 10,7 секунды. На стрельбе он отстрелял чисто. Второй результат продемонстрировал Никита Поршнев, отставший на 14,2 секунды при двух промахах. Бронзу завоевал Эдуард Латыпов. Его отставание равняется 1 минуте 06,5 секунды, а на стрельбе он допустил пять промахов.Копилка сборной России продолжает пополняться, и теперь российские спортсмены совместными усилиями собрали 66 медалей. Из них 21 золото, 24 серебра и 21 бронза. С этими показателями хозяйка Универсиады продолжает лидировать в неофициальном медальном зачете. У ближайшего преследователя – команды Кореи, 12 медалей (6-2-4).