Мужская сборная России по хоккею с шайбой одержала разгромную победу над командой Венгрии в рамках XXIX зимней Универсиады в Красноярске. Хозяева турнира не оставили шансов соперникам, отправив в их ворота восемь безответных шайб.

Мужская сборная России по хоккею с шайбой одержала разгромную победу над командой Венгрии в рамках XXIX зимней Универсиады в Красноярске. Хозяева турнира не оставили шансов соперникам, отправив в их ворота восемь безответных шайб.Победу российской команде принесли шайбы Павла Медведева, Никиты Камалова, а также дубли Ивана Ларичева, Евгения Воронкова и Игоря Руденкова. После победы россияне занимают в группе "А" первое место с 11 очками. Следом за Россией располагаются хоккеисты Словакии с 10 очками, Чехии (6 баллов), США (3), Венгрии (3) и Японии (0).Следующим соперником России станет команда Чехии. Встреча состоится 9 марта.