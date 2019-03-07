Юношеская сборная России выиграла золотые медали смешанной командной гонки на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в норвежском Шушеене. Победу для российской команды принесли Анастасия Гореева, Алина Клевцова, Александра Бектуганова и Карим Халили.

Юношеская сборная России выиграла золотые медали смешанной командной гонки на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в норвежском Шушеене. Победу для российской команды принесли Анастасия Гореева, Алина Клевцова, Александра Бектуганова и Карим Халили.Время юных биатлонистов из России составило 1 час 18 мину 06,8 секунды. Вторыми к финишу пришли норвежские спортсмены, отставание которых составило 37,2 секунды. Тройку лучших замкнули биатлонисты сборной Германии, финишировавшие спустя 1 минуту 05,3 секунды относительно времени победителей.Напомним, что вечером четверга смешанной гонкой стартует "взрослый" чемпионат мира, который состоится в норвежском Эстерсунде. Российскую команду будут представлять Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.