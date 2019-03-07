Из сирийского лагеря беженцев Холь на родину возвращен российский мальчик Хадис Ибрагимов. На Ближний Восток его вывез отец. Мужчина вскоре погиб в перестрелке, и ребенок остался на чужбине один. Мать все это время искала его, в том числе в иракском Мосуле с помощью военного корреспондента ВГТРК Александра Рогаткина. Но вызволить ребенка удалось только сейчас.

Из сирийского лагеря беженцев Холь на родину возвращен российский мальчик Хадис Ибрагимов. На Ближний Восток его вывез отец, завербованный ИГИЛ (запрещена в России). Мужчина вскоре погиб в перестрелке, и ребенок остался на чужбине один. Мать все это время искала его, в том числе в иракском Мосуле с помощью военного корреспондента ВГТРК Александра Рогаткина. Но вызволить ребенка удалось только сейчас.Пять лет трудных поисков, отчаяния и мучительного ожидания для мамы Хадиса теперь позади. Сегодня ее сын вернулся домой.О том, что Хадис Ибрагимов находится в одном из лагерей для сирийских беженцев, стало известно в конце февраля. Видео появилось в Интернете. На кадрах Нурьяна узнала сына и обратилась за помощью к Рамзану Кадырову. Добиться возвращения мальчика на родину было непросто."За это время он находился и жил в Турции, в Сирии, Ираке, проходил почти все военные точки", — говорит полномочный представитель главы Чеченской Республики в странах Северной Африки и Ближнего Востока Зияд Сабсади."Спасибо большое главе республики Рамзану Ахматовичу, что так быстро отреагировал и за считаные дни вернул мне моего мальчика. Я благодарна всем, кто принимал в этом участие!" — говорит Нурьяна Ибрагимова.Несколько лет назад Нурьяна сама пыталась найти сына, проехав с журналистом ВГТРК Александром Рогаткиным по всему Ближнему Востоку.- Мы разыскиваем мальчика, его из России отец увез в ИГИЛ, не видели его?- Нет, я не видел его. Не помню, чтобы я его встречал.Сына Нурьяны Ибрагимовой разыскивали давно и безрезультатно по всему Ближнему Востоку. Отец утащил семью в ИГИЛ (запрещена в России) — в сирийскую Ракку. Мать трижды пыталась сбежать с ребенком. Шариатский суд вместо побивания камнями выдворил женщину, навсегда лишив ее возможности видеться с сыном.- Я ни на один день не переставала верить, что я его найду!Она обивала пороги штабов сил коалиции, искала сына на улицах воюющего Мосула и даже заглядывала с местной полицией в подземные тоннели города."Наверное, ничего в этой жизни не хотела бы, кроме как пережить эту встречу", — говорит она.И вот, наконец, эта встреча состоялась, за что Нурьяна не устает благодарить всех, кто помогал ей в поисках."Мы с Рогаткиным искали его в Мосуле, в иракских лагерях, за что спасибо большое Рогаткину и его команде", — говорит Нурьяна Ибрагимова.По разным данным, в одной только Сирии в лагерях для беженцев находится до 400 российских детей. Одних на войну увезли родители, другие появились на свет уже там.Работа по возвращению российских детей из Сирии и Ирака будет продолжена, поэтому те, кто все еще ждет своих родных, не теряют надежду.