Шутки в салоне самолета перед вылетом на гастроли в Сибирь
едва не закончились плачевно для Ольги Бузовой. Во время записи видео у звезды
свело челюсть.
Шутки в салоне самолета перед вылетом на гастроли в Сибирь
едва не закончились плачевно для Ольги Бузовой. Во время записи видео у звезды
свело челюсть.
Телеведущая и певица едва не получила травму. Звезда дурачилась со своим менеджером в салоне
самолета перед вылетом в Тюмень. Бортпроводники попросили отключить телефоны, Однако
Бузова в это время записывала видео. Они с менеджером соревновались, кто шире
откроет рот.
очень хотелось победить. Звезда так старалась, что у
нее свело челюсть. Поклонникам Ольги, которые ожидают ее в Тюмени, все же
повезло – боль отпустила, так что звезда для них обязательно споет. К счастью
для поклонников Ольги, вскоре боль отступила, передает Пятый канал.
Некоторым подписчикам Бузовой ролик понравился. "Хаха,
вы сделали мое утро", "Очень красивая без тонны макияжа, и всегда
свежо и молодо выглядишь Оля", – комментируют фанаты (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Большинство все же выразило удивление несерьезным поведением
. Звезду и ее спутника назвали "больными людьми". "Искренне
вас жаль, прозябаете, ни смысла жизни в глазах, одна пустота", -
посочувствовал один из комментаторов.
Ранее телеведущая и певица Ольга объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россияне убеждены, что знаменитости не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления. Сейчас у Бузовой запланированы выступления в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Певица представит на суд общественности новую программу "Принимай меня".