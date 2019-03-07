Шутки в салоне самолета перед вылетом на гастроли в Сибирь едва не закончились плачевно для Ольги Бузовой. Во время записи видео у звезды свело челюсть.

Шутки в салоне самолета перед вылетом на гастроли в Сибирьедва не закончились плачевно для Ольги Бузовой. Во время записи видео у звездысвело челюсть.Телеведущая и певица едва не получила травму. Звезда дурачилась со своим менеджером в салонесамолета перед вылетом в Тюмень. Бортпроводники попросили отключить телефоны, ОднакоБузова в это время записывала видео. Они с менеджером соревновались, кто ширеоткроет рот.очень хотелось победить. Звезда так старалась, что унее свело челюсть. Поклонникам Ольги, которые ожидают ее в Тюмени, все жеповезло – боль отпустила, так что звезда для них обязательно споет. К счастьюдля поклонников Ольги, вскоре боль отступила, передает Пятый канал.Некоторым подписчикам Бузовой ролик понравился. "Хаха,вы сделали мое утро", "Очень красивая без тонны макияжа, и всегдасвежо и молодо выглядишь Оля", – комментируют фанаты (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Большинство все же выразило удивление несерьезным поведением. Звезду и ее спутника назвали "больными людьми". "Искренневас жаль, прозябаете, ни смысла жизни в глазах, одна пустота", -посочувствовал один из комментаторов.Ранее телеведущая и певица Ольга объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россияне убеждены, что знаменитости не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления. Сейчас у Бузовой запланированы выступления в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Певица представит на суд общественности новую программу "Принимай меня".