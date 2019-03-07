Боец смешанного стиля Салман Жамалдаев, претендующий на чемпионский пояс лиги ACA в полулегком весе, прокомментировал предстоящий поединок против Марата Балаева. Бой состоится 16 марта в Санкт-Петербурге.

Боец смешанного стиля Салман Жамалдаев, претендующий на чемпионский пояс лиги ACA в полулегком весе, прокомментировал предстоящий поединок против Марата Балаева. Бой состоится 16 марта в Санкт-Петербурге."Я нахожусь на завершающем этапе подготовки, чувствую себя отлично и готов к пятираундовому поединку, — сказал Жамалдаев. – Стоит отдать дань уважения Марату, он является опытным бойцом, который в таком возрасте добился титула чемпиона в боях смешанного стиля. Поэтому у меня нет недооценки ни в его отношении, ни в отношении всех других соперников"."Я готов умереть на ринге, чтобы этот пояс остался у меня, ведь он очень важен для меня и моего народа. Марат показал себя не раз, и он достойный соперник, о чем говорит его рекорд. У нас на Родине принято уважать старших, но в клетке закон иной. У Марата была впечатляющая карьера, но сейчас ему пора. Мы с ним имеем по одному проигрышу в карьере. Но 16 марта у него их будет уже два".