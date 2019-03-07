Пенсии в восемь тысяч рублей получают лишь тунеядцы и алкаши, заявил депутат Волгоградской облдумы Гасан Набиев. На это лидер группы Ленинград Сергей Шнуров ответил своим стихотворением.

Пенсии в восемь тысяч рублей получают лишь тунеядцы и алкаши, заявил депутат Волгоградской облдумы Гасан Набиев. На это лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил своим стихотворением."Выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни", — в своеобразной манере и с использованием присущей ему ненормативной лексики подчеркнул музыкант."Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, Потому как сам из этих самых родом, — цитирует Шнурова РИА Новости. — При нынешней высокой дешевизне многие питаются отчаянием".Полный текст стихотворения Сергей Шнуров без купюр разместил у себя в Instagram.Гасан Набиев ранее заявил, что люди сами в этом виноваты в своих пенсиях. Якобы те, кто работал нормально, на пенсии получают не менее 20-25 тысяч рублей. Это заявление вызвало в России волну справедливого возмущения."У ветеранов разные пенсии, но, например, ветераны труда в регионе получают максимум 13-14 тысяч рублей, что при нынешней жизни — маленькая сумма, — сообщил депутату председатель Волгоградского горсовета ветеранов Александр Струков. — И сейчас называть их тунеядцами и алкашами, так вроде бы это было сказано, это в высшей степени неумно".Он добавил, что перспектив у такого депутата нет."Думаю, что многим людям старшего поколения обидно было слышать такие слова. Есть люди, у которых стаж более 40 лет, а пенсия небольшая, и их причислили к алкоголикам и тунеядцам. Разве так можно?" — сказал в беседе с РИА Новости председатель совета ветеранов Волгоградской области Сергей Назаров.Областному волгоградскому депутату пришлось извиниться. Он добавил, что привел некорректный пример.Он и сам, якобы, возмущен тем, что люди, проработавшие очень мало, и те, кто честно трудился всю жизнь, получают одинаковые небольшие пенсии. При этом о размере этих одинаковых пенсий в своём извинении Набиев уже промолчал."Поспешные извинения недорого стоят и лишний раз показывают, что власти нужно заниматься решением социальных проблем. Мы просто в шоке от того, что представитель власти способен на такие слова, очень жаль, что в нашей думе такие депутаты", — заявил член штаба волгоградского отделения ОНФ Константин Глушенок.64-летний депутат Гасан Набиев в 2016–2017 годах заработал около 70 миллионов рублей. С 2004 по 2016 годы Гасан Набиев был гендиректором ООО "Газпром трансгаз Волгоград"."Единая Россия", от которой Набиев и выступает депутатом, пообещала, что слова облдепутата будут рассмотрены на ближайшем заседании партийной комиссии по этике."Говорить такие слова — это оскорбление. Как люди могут быть виноваты в том, что у них маленькая пенсия, если они работали в селе, на полях, в школе, в больнице? — резко осудила слова Набиева глава Волгоградского областного совета профсоюзов Татьяна Гензе. — Тогда не было больших зарплат. И по уровню зарплат им и была назначена пенсия. И люди нуждаются в поддержке государства".