Самая жаркая телевизионная премьера весны! Только 8 марта телеканал Россия покажет Лед. Захватывающая история талантливой фигуристки, которая стремится к своей мечте, несмотря ни на что. Лента стала лауреатом премии Золотой орел за Лучшую женскую роль и Лучшую музыку.

Самая жаркая телевизионная премьера весны! Только 8 марта телеканал "Россия" покажет "Лед". Захватывающая история талантливой фигуристки, которая стремится к своей мечте, несмотря ни на что. Лента стала лауреатом премии "Золотой орел" за "Лучшую женскую роль" и "Лучшую музыку". Съемки проходили на ведущих ледовых аренах Москвы и Сочи и даже на Байкале.Захватывающая картина о непростом пути юной фигуристки Нади к большому льду и большой любви покорила россиян сначала в кино — "Лёд" собрал небывалые аншлаги в кинотеатрах и более 6 миллионов зрителей, а теперь впервые этот фильм о силе духа, воле и настоящей любви — и на телеэкранах России.Азы катания талантливые артисты освоили всего за три месяца. Вместе с молодыми, но уже известными актёрами Александром Петровым, Аглаей Тарасовой и Милошем Биковичем на лед выйдут и мэтры. Народная артистка России Мария Аронова на съемках снова вспомнила свои атлетические навыки."Две марки в России — художественная гимнастика и фигурное катание, и прикоснуться к этому — честь", — говорит Мария Аронова.Как изнанка мира фигурного катания может поломать жизнь? И как найти силы вынырнуть из-подо льда, когда борьба идет уже не за медали, а за собственную жизнь? Романтическая и одновременно трагическая история заставляет зрителей плакать и верить в чудо."Лёд" снимали на льду знаменитого озера Байкал. Красивейшие пейзажи так впечатлили съемочную группу, что в сюжет даже добавили несколько дополнительных эпизодов. А сам Байкал стал одним из героев драмы.Любовь на острие конька, на грани добра и зла. Смогут ли герои сохранить чувства, пройдя через жестокие жернова самого красивого вида спорта?Смотрите большую праздничную телепремьеру: фильм "Лёд" — 8 марта в 21.20 на канале "Россия 1".