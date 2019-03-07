Российский саночник Семен Павличенко завоевал золотую медаль по итогам выступлений в спринте чемпионата России, который проходит в Сочи. Победный результат 27-летнего спортсмена составил 30,818 секунды.

Российский саночник Семен Павличенко завоевал золотую медаль по итогам выступлений в спринте чемпионата России, который проходит в Сочи. Победный результат 27-летнего спортсмена составил 30,818 секунды.Второй после Павличенко результат продемонстрировал Роман Репилов. Для того, чтобы победить в спринтерской гонке ему не хватило 0,2 секунды. Замкнул же тройку призеров Александр Горбацевич. Его отставание составило 0,443 секунды.В женской сетке соревнований победу с результатом 32,632 секунды одержала Виктория Демченко. Следом за ней на пьедестале расположилась Екатерина Катникова, отставшая на 0,186 секунды, и Екатерина Батурина (0,230).