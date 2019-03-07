Украинские журналисты нашли новую трудность, которая возникла из-за строительства Крымского моста. Сообщается, что цены на жилье на полуострове взлетели. По всей видимости, недвижимость для коренных жителей в связи с ее удорожанием стала менее доступной.

Украинские журналисты нашли новую трудность, которая возникла из-за строительства Крымского моста. Сообщается, что цены на жилье на полуострове взлетели. По всей видимости, недвижимость для коренных жителей в связи с ее удорожанием стала менее доступной.Сообщается, что темпы роста цен на жилье в регионезначительно превысили даже московские. За квадратный метр на вторичном рынке наполуострове после открытия Крымского моста теперь просят в среднем 92 тысячирублей.Повышение составило 14%, пишут украинские СМИ со ссылкой наиздание "Коммерсант". Между тем в российской столице цены наквадратные метры выросли на 6,9% – до 203 тысяч рублей.Происходящее эксперты связывают со строительством Крымскогомоста. С открытием автомобильной части транспортная ситуация на полуостровезначительно улучшилась.На горизонте – запуск железнодорожного движения по Крымскомумосту. Так что можно прогнозировать дальнейшее повышение стоимости недвижимостив регионе. По всей видимости, для тех крымчан, которые хотят обзавестисьсобственной крышей, жилье станет еще менее доступно.Это не единственная проблема, к которой привелостроительство Крымского моста, утверждают украинские СМИ. "Так, запусктрассы "Таврида", которая соединила и Севастополь воккупированном Крыму, был преждевременным, что привело к множеству проблем надороге", – пишет издание "Обозреватель", регулярно публикующеесомнительную информацию про переправу.Напомним, ранее украинцы нервно отреагировали на усилениевоенно-морской группировки России у . По мнению некоторых экспертов,Москва якобы заинтересована в нагнетении напряженности у переправы.На днях в Керчь прибыли новые десантные корабли Росгвардии.Суда оснащены навигационным и радиотехническим оборудованием и способныманеврировать на скорости до 80 километров в час при любой погоде.