Украинские журналисты нашли новую трудность, которая возникла из-за строительства Крымского моста. Сообщается, что цены на жилье на полуострове взлетели. По всей видимости, недвижимость для коренных жителей в связи с ее удорожанием стала менее доступной.
Украинские журналисты нашли новую трудность, которая возникла из-за строительства Крымского моста. Сообщается, что цены на жилье на полуострове взлетели. По всей видимости, недвижимость для коренных жителей в связи с ее удорожанием стала менее доступной.
Сообщается, что темпы роста цен на жилье в регионе
значительно превысили даже московские. За квадратный метр на вторичном рынке на
полуострове после открытия Крымского моста теперь просят в среднем 92 тысячи
рублей.
Повышение составило 14%, пишут украинские СМИ со ссылкой на
издание "Коммерсант". Между тем в российской столице цены на
квадратные метры выросли на 6,9% – до 203 тысяч рублей.
Происходящее эксперты связывают со строительством Крымского
моста. С открытием автомобильной части транспортная ситуация на полуострове
значительно улучшилась.
На горизонте – запуск железнодорожного движения по Крымскому
мосту. Так что можно прогнозировать дальнейшее повышение стоимости недвижимости
в регионе. По всей видимости, для тех крымчан, которые хотят обзавестись
собственной крышей, жилье станет еще менее доступно.
Это не единственная проблема, к которой привело
строительство Крымского моста, утверждают украинские СМИ. "Так, запуск
трассы "Таврида", которая соединила и Севастополь в
оккупированном Крыму, был преждевременным, что привело к множеству проблем на
дороге", – пишет издание "Обозреватель", регулярно публикующее
сомнительную информацию про переправу.
Напомним, ранее украинцы нервно отреагировали на усиление
военно-морской группировки России у . По мнению некоторых экспертов,
Москва якобы заинтересована в нагнетении напряженности у переправы.
На днях в Керчь прибыли новые десантные корабли Росгвардии.
Суда оснащены навигационным и радиотехническим оборудованием и способны
маневрировать на скорости до 80 километров в час при любой погоде.