50-летняя
модель и журналист поделилась с поклонниками в Instagram снимком в эротичном образе. Фото Светланы Бондарчук вызвало бурные эмоции подписчиков.
50-летняя
модель и журналист поделилась с поклонниками в Instagram снимком в эротичном образе. Фото Светланы Бондарчук вызвало бурные эмоции подписчиков.
Светская львица приняла участие в смелой фотосессии
для рекламы своей сети салонов красоты. Светлана Бондарчук позировала
в белой рубашке с глубоким декольте.
Сексуальный образ дополнили красная помада, яркий маникюр, мокрые
волосы и золотое колье. На фото
знаменитость сидит на пуфике, демонстрируя
стройные ноги.
Экс-супруга известного режиссера и актера Федора
Бондарчука также позировала с мужчиной в костюме. Поклонники
восхитились Светланой Бондарчук, заявив, что ей очень идет этот образ. "Света, у вас
такая порода прослеживается. Вам все стили к лицу", "Света соткана
из секса", "Вы Богиня", "Женщина высшего эшелона", "Обалденная", —
написали возбужденные фолловеры в комментариях.
Ранее
побывала на девичнике Ксении Собчак. Она рассказала, что не стала актрисой из-за
домогательств одного знаменитого режиссера. Светская
львица отметила, что тогда была очень напугана. боялась осуждения,
поэтому хранила этот случай в тайне.
Как писали "Дни.ру", на встрече известные
женщины затронули тему сексуальных домогательств и насилия и связанный с ней
популярный хештег Me Too. Он распространился в Сети в результате скандала вокруг
кинопродюсера Харви Вайнштейна.