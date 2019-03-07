50-летняя модель и журналист поделилась с поклонниками в Instagram снимком в эротичном образе. Фото Светланы Бондарчук вызвало бурные эмоции подписчиков.

50-летняямодель и журналист поделилась с поклонниками в Instagram снимком в эротичном образе. Фото Светланы Бондарчук вызвало бурные эмоции подписчиков.Светская львица приняла участие в смелой фотосессиидля рекламы своей сети салонов красоты. Светлана Бондарчук позировалав белой рубашке с глубоким декольте.Сексуальный образ дополнили красная помада, яркий маникюр, мокрыеволосы и золотое колье. На фотознаменитость сидит на пуфике, демонстрируястройные ноги.Экс-супруга известного режиссера и актера ФедораБондарчука также позировала с мужчиной в костюме. Поклонникивосхитились Светланой Бондарчук, заявив, что ей очень идет этот образ. "Света, у вастакая порода прослеживается. Вам все стили к лицу", "Света сотканаиз секса", "Вы Богиня", "Женщина высшего эшелона", "Обалденная", —написали возбужденные фолловеры в комментариях.Ранеепобывала на девичнике Ксении Собчак. Она рассказала, что не стала актрисой из-задомогательств одного знаменитого режиссера. Светскаяльвица отметила, что тогда была очень напугана. боялась осуждения,поэтому хранила этот случай в тайне.Как писали "Дни.ру", на встрече известныеженщины затронули тему сексуальных домогательств и насилия и связанный с нейпопулярный хештег Me Too. Он распространился в Сети в результате скандала вокругкинопродюсера Харви Вайнштейна.