Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко станет одним из бойцов главного боя на турнире Russian Cagefighting Championship, который состоится 4 мая в Челябинске. В этой роли он заменит Александра Емельяненко, ранее осужденного за неповиновение полицейским.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко станет одним из бойцов главного боя на турнире Russian Cagefighting Championship, который состоится 4 мая в Челябинске. В этой роли он заменит Александра Емельяненко, ранее осужденного за неповиновение полицейским.Однако на данный момент имя соперника Шлеменко остается неизвестным. Сам боец так прокомментировал ситуацию с потенциальным соперником в своем Instagram: "Есть несколько хороших кандидатов, так что ждите. Как только контракт будет подписан, сразу же вам сообщим".Напомним, что ранее Шлеменко покинул лигу Bellator, в которой он выступал на протяжении восьми лет. Стороны не стали подписывать новый контракт. Теперь россиянин выступает в RCC и уже провел первый поединок, в котором победил немца Йонаса Билльштайна.Александр Емельяненко блы арестован в Кисловодске, когда в состоянии алкогольного опьянения стал участником ДТП, после чего был задержан полицейскими. При задержании он говорил в их адрес оскорбления. После данного инцидента организаторы объявили об отмене его боя против бразильца Вагнера Прадо.