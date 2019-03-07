Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу – современный
Остап Бендер. С персонажем романа 12 стульев сравнил турецкого
бизнесмена экс-продюсер певицы. Сергей Перман подчеркнул, что такие люди моногамными не бывают.
Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу – современный
Остап Бендер. С персонажем романа "12 стульев" сравнил турецкого
бизнесмена экс-продюсер певицы. Сергей Перман подчеркнул, что такие люди "моногамными не бывают".
Экс-супруг певицы – умный парень. Однако он родом
из Турции, а моногамных турецких мужчин не существует, уверен бывший продюсер
артистки.
"Я не хочу обсуждать Мурата. У него очень высокие
интеллектуальные способности. Я так скажу: он – Остап Бендер. Он умный парень,
безусловно. Но турки – это очень специфическая нация, и когда он попал сюда… Я
хотел сказать, что моногамных турецких мужчин не существует", – заявил
Сергей Перман в интервью одному из украинских изданий.
Перман был директором "Ани Лорак продакшн" с 2008
по 2013 год. Во время разрыва Каролины с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу
Сергей выступил на стороне певицы и хорошо относился к ней даже после распада
ее брака.
Отношения с супругом испортились, когда стало
известно об изменах Мурата. Последней каплей оказалось видео, на котором
Налчаджиоглу запечатлели с молодой
моделью Яной Беляевой.
4 декабря прошлого года подала заявление в суд, а
31 января 2019-го стало известно об официальном разводе пары. Дочь София после
развода осталась с матерью. Сейчас в соцсетях активно муссируют слухи о романе Ани
Лорак с российским певцом Сергеем Лазаревым.
На днях пользователи заподозрили, что Ани Лорак и Сергей Лазарев с детьми проводят время в загородном доме певца. Вывод они сделали на основе фотографии в Instagram артиста. Ни Лазарев, ни Лорак эти слухи не опровергли.