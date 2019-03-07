Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу – современный Остап Бендер. С персонажем романа 12 стульев сравнил турецкого бизнесмена экс-продюсер певицы. Сергей Перман подчеркнул, что такие люди моногамными не бывают.

Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу – современныйОстап Бендер. С персонажем романа "12 стульев" сравнил турецкогобизнесмена экс-продюсер певицы. Сергей Перман подчеркнул, что такие люди "моногамными не бывают".Экс-супруг певицы – умный парень. Однако он родомиз Турции, а моногамных турецких мужчин не существует, уверен бывший продюсерартистки."Я не хочу обсуждать Мурата. У него очень высокиеинтеллектуальные способности. Я так скажу: он – Остап Бендер. Он умный парень,безусловно. Но турки – это очень специфическая нация, и когда он попал сюда… Яхотел сказать, что моногамных турецких мужчин не существует", – заявилСергей Перман в интервью одному из украинских изданий.Перман был директором "Ани Лорак продакшн" с 2008по 2013 год. Во время разрыва Каролины с турецким предпринимателем Муратом НалчаджиоглуСергей выступил на стороне певицы и хорошо относился к ней даже после распадаее брака.Отношения с супругом испортились, когда сталоизвестно об изменах Мурата. Последней каплей оказалось видео, на которомНалчаджиоглу запечатлели с молодоймоделью Яной Беляевой.4 декабря прошлого года подала заявление в суд, а31 января 2019-го стало известно об официальном разводе пары. Дочь София послеразвода осталась с матерью. Сейчас в соцсетях активно муссируют слухи о романе АниЛорак с российским певцом Сергеем Лазаревым.На днях пользователи заподозрили, что Ани Лорак и Сергей Лазарев с детьми проводят время в загородном доме певца. Вывод они сделали на основе фотографии в Instagram артиста. Ни Лазарев, ни Лорак эти слухи не опровергли.