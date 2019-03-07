В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в октябре 2018 года. Один из них является исполнителем, а другой – посредником.

В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в октябре 2018 года.Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов (2000 года рождения), а посредником — 17-летний житель Санкт-Петербурга.Сейчас с ними проводятся следственные действия. После этого будет решаться вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Следователи устанавливают заказчиков убийства, а также иных причастных к делу лиц.Старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была застрелена утром 10 октября 2018 года возле своего дома. Истекающую кровью женщину обнаружил ее муж спустя несколько минут после покушения. Следователь еще была жива, но не могла ничего сказать — одна пуля попала ей в шею, вторая — в спину. Евгения скончалась на руках у мужа.Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством. По поручению Александра Бастрыкина дело было передано для расследования в центральный аппарат СК РФ.