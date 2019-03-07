Хоккейный клуб Слован из Братиславы по окончании сезона может покинуть Континентальную хоккейную лигу. Он является главным претендентом на вылет из КХЛ. Инсайдеры связывают такую версию с перестановками в Газпром экспорте – генеральным партнере словацкого клуба.

Хоккейный клуб "Слован" из Братиславы по окончании сезона может покинуть Континентальную хоккейную лигу. Он является главным претендентом на вылет из КХЛ. Инсайдеры связывают такую версию с перестановками в "Газпром экспорте" – генеральным партнере словацкого клуба.Компанию покинул Александр Медведев, занимавший одну из руководящих должностей. Новым местом его работы станет футбольный "Зенит", сообщает "Бизнес Онлайн". Из-за этого и без того нестабильное положение клуба может усугубиться. В "Словане" уже ищут нового стратегического партнера.КХЛ ранее сообщила о том, что до 31 марта акционеры клуба должны подписать договор с новыми спонсорами для предоставления лиге финансовых гарантий. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее сообщал о том, что в конце сезона лигу покинет худшая по рейтингу команда.