Юлия Барановская посетила премьеру сериала Содержанки. Телеведущая появилась на публике в неожиданном виде.

Юлия Барановская посетила премьеру сериала "Содержанки". Телеведущая появилась на публике в неожиданном виде.Премьера многосерийного фильма "Содержанки" прошла в Москве при полном аншлаге. Множество отечественных знаменитостей пришло посмотреть работу режиссера Константина Богомолова, специализирующегося на театральных постановках.Сериал рассказывает о женщине-следователе, которая в ходе расследования оказывается в мире гламура и легких денег, добытых разными, не совсем приличными, путями. Кстати, главную роль в фильме сыграла популярная актриса Дарья Мороз, бывшая жена Константина Богомолова.Телеведущие Елена Летучая, Ксения Собчак (по слухам, являющаяся любовницей Константина Богомолова), Екатерина Одинцова, Юлия Барановская, актрисы Мария Фомина, Ольга Сутулова, Марина Зудина, светские львицы Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева и многие другие посетили показ.Как прокомментировали фотографии интернет-пользователи, гости премьеры были одеты "кто в лес, кто по дрова". Особенно отметили наряды Яны Рудковской и . "Барановская в джемпере имени своих губ:)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "что за ад на Юле Барановской? Такая фигура шикарная, и спрятала под стремный свитер с губами(((", "губы, губы, губы... смело, однако. у Барановской видно это больная тема", – высказались пользователи Сети.