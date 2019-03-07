В причинах массовой аварии с автобусом на трассе Кола будут разбираться в рамках расследования уголовного дела: полиция возбудила его по статье нарушение правил дорожного движения.

По факту аварии на трассе "Кола", в которой один человек погиб, а 14 пострадали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Что стало причиной ДТП, теперь будут разбираться следователи.Как уже сообщалось, утром 6 марта в Волоховском районе произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. После удара автобус влетел в фуру, стоявшую на обочине. Пассажирка легковушки погибла. Оба водителя в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Одиннадцать пострадавших пассажиров отвезли в Волховскую больницу. На данный момент двое раненых отправлены в петербургскую ОКБ, два человека уже выписаны.В рамках уголовного дела следователи проверят, что это был на автобус. По информации ГИБДД, он двигался по регулярному маршруту, но не был рейсовым.