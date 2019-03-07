Константин Богомолов представил свое новое творение – сериал Содержанки. На премьере появились бывшая жена режиссера, актриса Дарья Мороз, и его предполагаемая любовница, телеведущая Ксения Собчак.

Константин Богомолов представил свое новое творение – сериал "Содержанки". На премьере появились бывшая жена режиссера, актриса Дарья Мороз, и его предполагаемая любовница, телеведущая Ксения Собчак.В Москве состоялась премьера драматического сериала "Содержанки", снятого Константином Богомоловым. Для театрального режиссера проект стал дебютным в жанре многосерийного кино. Интересно, что в одной из главных ролей Богомолов снял свою бывшую жену, актрису Дарью Мороз.Сериал повествует о сотруднице уголовного розыска Елене Широковой, которая расследует гибель девушки, чье тело было найдено в одном из элитных ресторанов Москвы. Героине Дарьи Мороз предстоит окунуться в мир столичного гламура и легких денег, где источником дохода становятся отношения.Поддержать новый проект Константина Богомолова пришло множество знаменитостей: ведущие Юлия Барановская и Екатерина Одинцова, актрисы Мария Фомина, Софья Эрнст, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и многие другие. Разумеется, не смогла пропустить мероприятие и Дарья Мороз.Бывшая супруга Константина Богомолова появилась на публике в эффектном черном брючном костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Завершал образ яркий эффектный макияж. Актриса по праву стала звездой вечера.Впрочем, отметилась на мероприятии и телеведущая Ксения Собчак, которую называют любовницей Константина Богомолова. Гламурная блондинка предстала в строгом красном декольтированном платье с темной юбкой длиной по щиколотку. Почему-то многие комментаторы в Сети высказали мнение, что такой образ "состарил" скандально известную телеведущую.