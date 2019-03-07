Женщина передала своему знакомому 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения за убийство мужчины...

Сотрудниками московского уголовного розыска совместно с оперативниками УВД и ЦАО и ОМВД России по району Замоскворечье задержана 43-летняя женщина, подозреваемая в покушении на убийство.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Раушской набережной была задержана женщина, которая в одном из столичных кафе передала своему знакомому 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения за убийство мужчины в связи с образованием перед ним финансового обязательства.По данному факту СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 105 УК РФ «Убийство».Пресс-слуэба ГУ МВД России по г. Москве