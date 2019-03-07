Представитель банка рассказал, что в отделение пришли неизвестные и, оформив заявку на кредит, получили денежные средства в размере 1,7 миллионов рублей...

Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве, а также в серии покушений на мошенничество в сфере кредитования.В территориальный отдел полиции поступило заявление от сотрудника одного из столичных банrов. Он рассказал, что в отделение банка на Зеленом проспекте пришли неизвестные и, оформив заявку на кредит, получили денежные средства в размере 1,7 миллионов рублей. Однако позже было установлено, что злоумышленники представили в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте регистрации, трудоустройстве и доходах.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Новой Москвы. Ими оказались 24-летний и 52-летний приезжие мужчины, а также 54-летняя женщина.Установлено, что участники организованной группы для совершения противоправного деяния привлекали соучастников из категории малообеспеченных граждан, желающих выступить в качестве заемщиков и не намеревавшихся исполнять взятые на себя обязательства по выплате кредитов, предварительно изготовив для них заведомо фиктивные документы.В результате дальнейших мероприятий полицейские установили и задержали еще троих соучастников противоправного деяния, которые, предъявив поддельные документы в отделения столичных банков, пытались получить потребительские кредиты от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 27 до 38 лет.По данным фактам следствием УВД по ВАО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении остальных участников организованной группы в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск всех соучастников организованной группы.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73