На Поварской улице между потерпевшим и двумя неизвестными возник конфликт, в ходе которого один из злоумышленников нанес потерпевшему удар в область головы...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по району Арбат задержали одного из подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию поступила информация о том, что в медицинское учреждение нарядом скорой помощи с улицы Арбат доставлен 21-летний мужчина с телесными повреждениями.Сотрудники полиции установили, что на Поварской улице между потерпевшим и двумя неизвестными возник конфликт, в ходе которого один из злоумышленников нанес потерпевшему удар в область головы. После чего неизвестные отвезли потерпевшего на улицу Арбат и скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на Широкой улице. Им оказался 18-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60