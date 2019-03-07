Саша Плющенко показал свое истинное отношение к миру моды. Юный фигурист участвует в фотосессиях для Dior. Уставшая от объективов 6-летняя звезда призналась, что терпеть не может этот модный дом.

Саша Плющенко показал свое истинное отношение к миру моды.Юный фигурист участвует в фотосессиях для Dior. Уставшая от объективов 6-летняя звезда призналась, чтотерпеть не может этот модный дом.Сын известного фигуриста Евгения и не менееизвестного продюсера Яны Рудковской – мальчик очень дисциплинированный.Родители признаются, что порой очень строги с 6-летним сыном – только так можнодобиться потрясающих результатов в фигурном катании и на подиуме.Однако иногда и в юной звезде прорывается истинное отношениек тому, чем взрослые заставляют его заниматься. Во время последней фотосессии,отрывок из которой опубликовала Рудковская, юный Плющенко заявил: "Я не люблю Диор!". А поокончании съемок кричал "ура" и скакал от радости. Мама от него такойбурной реакции не ожидала.и Рудковская не обращают внимания на злобныекомментарии в соцсетях. Хейтеры пытались убедить родителей Саши, что их сын никогдане станет чемпионом, что он "деревянный". Однако юный Плющенопосрамил недоброжелателей. Начав тренировать прыжок "аксель", Саша освоилсложный элемент за три месяца и уверенно демонстрировал его в ледовом спектакле"Лебединое озеро", напоминает издание "7Дней".Несмотря на принадлежность к знаменитому семейству, Саша живет в спартанских условиях. Он не только усиленно занимается фигурным катанием и участвует в фотосессиях, но и посещает светские мероприятия. А подарки и игрушки получает от родителей только в качестве поощрения.Перед Новым годом Саша признался, что хочет получить от Деда Мороза такой же смартфон, как у папы. Волшебник оценил хорошее поведение Плющенко-младшего и просьбу удовлетворил – не без помощи родителей.