Мощный, неуязвимый, а теперь еще и удобный: конструкторы оборудовали перспективный российский танк Т-14 Армата туалетом. Создатели пояснили, что во время долгих операций поесть внутри боевой машины можно, а вот чтобы справить другие естественные потребности приходится выбираться из-под защиты брони.

Мощный, неуязвимый, а теперь еще и удобный: конструкторы оборудовали перспективный российский танк Т-14 "Армата" туалетом. Создатели пояснили, что во время долгих операций поесть внутри боевой машины можно, а вот чтобы справить другие естественные потребности приходится выбираться из-под защиты брони.Теперь эта проблема решена, пишет агентство ТАСС со ссылкой на директора по качеству и информационным технологиям Уральского бюро транспортного машиностроения Илью Баранова.Впрочем, идея ставить внутри танка туалет не новая. Есть данные, что подобными удобствами оснащают израильские бронемашины Merkava. Как раз для длительных операций.Т-14 – первый в своем роде танк. Его главная особенность – максимальная защита экипажа: командир, наводчик и механик-водитель размещены одной бронекапсуле, отдельно от баков с топливом и боекомплекта. Системы активной защиты машины способны либо уничтожить, либо отвести в сторону любой снаряд или ракету, направленную на Т-14.