Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в неловкое положение во время встречи с генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Пользователи Сети высмеяли нелепую оплошность американского лидера.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в неловкое положение во время встречи с генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Пользователи Сети высмеяли нелепую оплошность американского лидера.Во время беседы глава страны по ошибке назвал менеджера "Тимом Эпплом". Он заменил фамилию генерального директора на название компании, которой он управляет. Видеозапись случившего появилась несколько часов назад на странице телевизионного продюсера Ника Рамси в Twitter.Пользователи принялись менять фамилии известных деятелей на название возглавляемых ими организаций. "Не путайте его с Биллом Майкрософтом", – написал один подписчик. "Или с Элоном Теслой", – подхватил другой. "Почему на этой встрече не присутствовали Марк Фейсбук и Джефф Амазон?", "Тим Эппл – это Стив Макинтош нашего поколения!", "Не забудьте о Джеке Твиттере!" – отмечали комментаторы.Напомним, что это не первый случай, когда становится объектом насмешек юзеров. Однажды лидер США перепутал колу с кокаином, назвал государство Непал созвучным словом Nipple (что в переводе означает сосок), а королевство Бутан – Вutton (пуговица). Кроме того, глава страны часто публикует странные, нелогичные посты, которые приводят в замешательство граждан Америки, передает телеканал "".