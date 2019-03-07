Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии, отметил президент России Владимир Путин накануне 8 Марта. В МВД уже 26 процентов - представительницы прекрасного пола. В преддверии Женского дня Путин посетил 1-й оперативный полк полиции московского главка МВД.

Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии, отметил президент России Владимир Путин накануне 8 Марта. В МВД уже 26 процентов — представительницы прекрасного пола. В преддверии Женского дня Путин посетил 1-й оперативный полк полиции московского главка МВД.Сотрудницы конной и туристической полиции пригласили главу российского государства посмотреть, как они несут службу. В полку более восьмисот сотрудников, треть из них – дамы, поясняет РИА Новости. Путин поблагодарил девушек за приглашение, поздравил женский коллектив полка с наступающим праздником, пожелав удачной службы и личного счастья."Как у нас шутят: что нужно девушке для того, чтобы сохранять фигуру? – напомнил Путин шутливый народный совет. — Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие ребята классные, что они запросто выполнят все эти три функции. Ну, вторую и третью — точно".Сотрудникам лучше всего нести службу, когда они патрулируют в паре — молодой человек и девушка: так легче находить общий язык с гражданами, тут же добавил командир полка Владимир Лысак. Командир добавил, что при патрулировании конными нарядами МВД в лесопарковой зоне значительно снижается количество суицидальных случаев.Этому эффекту президент России быстро нашел объяснение."Когда на вас посмотрят — сразу жить хочется", — похвалил он девушек конного полицейского полка.В манеже Путин сам решил испробовать себя в роли наездника. Он сел на гнедого коня и в окружении двух сотрудниц конной полиции сделал несколько кругов. Президент и сотрудницы полиции обменялись подарками. Путин привез в полк четырехлетнего орловского рысака по кличке Золотой луч. В ответ девушки из конной полиции преподнесли главе государства подкову — на удачу.