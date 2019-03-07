В преддверии Международного женского дня Владимир Путин покатался на лошади, поздравил девушек-полицейских с праздником и дал им совет, как сохранить фигуру. Президент побывал в манеже первого оперативного полка полиции.

В преддверииМеждународного женского дня Владимир Путин покатался на лошади, поздравилдевушек-полицейских с праздником и дал им совет, как сохранить фигуру.Президент побывал в манеже первого оперативного полка полиции.Молодые девушкииз конной и туристической полиции пригласили главу государства посмотреть, какони переносят тяготы и лишения службы. Путин приехал не с пустыми руками – в подарокон привел жеребца знаменитой русской породы "орловская рысистая". По кличкеЗолотой Луч. В ответ главе государства вручили подкову – символ удачи.Одна изсотрудниц предложила президенту сделать вместе несколько кругов по манежу. Путинувывели гнедого коня, президент сел в седло и показал класс выездки.Затем президентпообщался с молодыми девушками-полицейскими. Он напомнил им о шутливом народномсовете для сохранения женской красоты. "Как у нас шутят: что нужно девушкедля того, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. Увас такие ребята классные, что они запросто выполнят все эти три функции. Ну,вторую и третью – точно", – сказал Путин.Поздравивсотрудниц полиции с 8 Марта, президент отметил уникальность подразделения, вкотором они служат. В полку более восьми сотен сотрудников, и одна треть из них– это женщины. "Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции ипрофессии", -сказал Путин.Полк, в которомпобывал президент, состоит из двух кавалерийских батальонов и спецбатальона,выполняющего функции туристической полиции. Во время чемпионата мира футболусотрудники подразделения охраняли покой иностранных гостей, приехавших встолицу, и помогали им ориентироваться в городе.