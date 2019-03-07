В преддверии
Международного женского дня Владимир Путин покатался на лошади, поздравил
девушек-полицейских с праздником и дал им совет, как сохранить фигуру.
Президент побывал в манеже первого оперативного полка полиции.
В преддверии
Международного женского дня Владимир Путин покатался на лошади, поздравил
девушек-полицейских с праздником и дал им совет, как сохранить фигуру.
Президент побывал в манеже первого оперативного полка полиции.
Молодые девушки
из конной и туристической полиции пригласили главу государства посмотреть, как
они переносят тяготы и лишения службы. Путин приехал не с пустыми руками – в подарок
он привел жеребца знаменитой русской породы "орловская рысистая". По кличке
Золотой Луч. В ответ главе государства вручили подкову – символ удачи.
Одна из
сотрудниц предложила президенту сделать вместе несколько кругов по манежу. Путину
вывели гнедого коня, президент сел в седло и показал класс выездки.
Затем президент
пообщался с молодыми девушками-полицейскими. Он напомнил им о шутливом народном
совете для сохранения женской красоты. "Как у нас шутят: что нужно девушке
для того, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У
вас такие ребята классные, что они запросто выполнят все эти три функции. Ну,
вторую и третью – точно", – сказал Путин.
Поздравив
сотрудниц полиции с 8 Марта, президент отметил уникальность подразделения, в
котором они служат. В полку более восьми сотен сотрудников, и одна треть из них
– это женщины. "Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции и
профессии", -сказал Путин.
Полк, в котором
побывал президент, состоит из двух кавалерийских батальонов и спецбатальона,
выполняющего функции туристической полиции. Во время чемпионата мира футболу
сотрудники подразделения охраняли покой иностранных гостей, приехавших в
столицу, и помогали им ориентироваться в городе.