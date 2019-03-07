Предвыборные технологии по-украински. Из сорока четырех зарегистрированных кандидатов сразу пятеро сняли свои кандидатуры в пользу других претендентов. Бюллетень становится короче. Ясно, что вывести из гонки конкурентов Порошенко торопится любыми способами. В дело идут и незаконная прослушка, и уголовные дела, и очередные медийные скандалы.

Предвыборные технологии по-украински. Из сорока четырех зарегистрированных кандидатов сразу пятеро сняли свои кандидатуры в пользу других претендентов. Бюллетень становится короче. Ясно, что вывести из гонки конкурентов Порошенко торопится любыми способами. В дело идут и незаконная прослушка, и уголовные дела, и очередные медийные скандалы.Киев атакуют политические клоны. Шарада из трех букв: ЮВТ — это он или она? По отцу — Владимировичи. По фамилии — Тимошенко. Но он — Юрий, а она — Юлия. И оба претендуют на кресло президента.Из беседы тележурналиста Дмитрия Гордона с Юрием Тимошенко, кандидатом в президенты Украины: "Много подслеповатых бабушек, которые будут ставить крестики напротив вашей фамилии, думая, что ставят крестики за Юлию Тимошенко? — Меня как кандидата смущает тот факт, что в бюллетень попадает еще одна фамилия с моими инициалами".Юрий Владимирович Юлии Владимировне — не друг, не товарищ и даже не брат — помеха на пути к заветной цели. Может оттянуть голоса избирателей. И вот уже Генеральная прокуратура заявляет, что Тимошенко-женщина пыталась купить Тимошенко-мужчину: за 5 миллионов гривен предлагала ему снять свою кандидатуру.Юлия Владимировна назвала это провокацией: "Это всё напоминает одну знакомую американскую комедию, в которой участвуют Порошенко и Луценко, называется эта кинокомедия — "Тупой и еще тупее". И мне жаль, что Юра Луценко [генеральный прокурор Украины] превратился в шоумена предвыборной кампании Порошенко"."Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор, но у меня он тоже есть. Я тоже знаю прекрасный фильм "Скинь маму с поезда", где одна старенькая женщина приходит в гости к своему сыну и помогает ему чистить револьверы, убивать своих жертв. С 8 марта, Юлия Владимировна!" – откликнулся Луценко.Юлия Тимошенко сегодня снова блеснула знаниями о криминальных делах Порошенко. Припомнила и скандал в оборонке, и как президент через Нацбанк прокручивал транши МВФ, а потом выдавал кредиты под проценты."Те, кто делал коррупцию на крови, будут отвечать по законам военного времени — будет сидеть пожизненно", — заявила она.Порошенко это понимает и идет ва-банк. Национальная телерадиокомпания Украины запретила Юрию Бойко размещать в эфире предвыборный ролик. Им не понравилась одна-единственная фраза."Президент разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза".Но кроме телечиновников с этим уже никто не спорит. За прошлый год президент-миллиардер увеличил свой доход в 80 раз, а правительство Украины увеличило тарифы для населения в 10 раз."Это происходит по всей Украине. Всюду люди не могут оплачивать колоссальные цены на газ, которые правительство им ввело с 2014 года", — говорит Юрий Бойко, кандидат в президенты.Началась охота и на Владимира Зеленского. Его офис прослушивает СБУ, порошенковские телеканалы открывают зрителям глаза на российский бизнес кандидата. Скоро он станет героем криминальных новостей."Я думаю в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я будто бы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. Ну, люди добрые, но это же совсем предел. Мы все запоминаем, ничего не забудем и будет ответ", — заявил Зеленский.Но даже подручные власти социологи ставят Зеленского на первое место. Порошенко опять третий. Киевские блогеры решили проверить достоверность этих рейтингов. И вышли с плакатами: кто пожмет руку за Зеленского, За Тимошенко и за Порошенко.Исполняющему обязанности Зеленского едва не стерли ладонь — и руки пожимали, и обнимали. Порошенко с Тимошенко одиноко стояли в сторонке. Об Олеге Ляшко в этот раз почти совсем забыли. А ведь он тоже ездит по Украине.Раздавал пирожки. Когда они закончились, пошел в магазин за колбасой. Но брать деликатес по триста гривен за кило — совестно стало. Люди смотрят, а купить не могут."И чтобы колбаса не была роскошью, и колбаса, и мед, и масло", — пожелал Ляшко.У Порошенко в повестке дня — встреча с заместителем госсекретаря США Дэвидом Гейлом. Обсуждали, как усилить санкции против России. Других тем накануне выборов у него нет.