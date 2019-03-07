2 марта Михаилу Пореченкову исполнилось 50 лет. Артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, как проводит время вне работы.

2 марта Михаилу Пореченкову исполнилось 50 лет. Артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, как проводит время вне работы.Рабочий график Михаила Пореченкова расписан на недели вперед. Свободное от работы время артист предпочитает проводить на охоте. В последнее время, по словам самого актера, этим хобби он наслаждается редко. Обычно Пореченков едет охотиться в Тулу и Саратов."В девять утра загон, а возвращаешься только к ночи. В прошлый раз, например, тринадцать часов на снегоходах перемещались. Приползли еле живые. Сели, выпили. Опять же все эти разговоры охотничьи, рыбацкие. У кого больше, у кого толще. Компания всегда хорошая собирается. Все забывают о своих профессиях, должностях, званиях, рангах. Как в бане – все голые. Все одинаковые, только рассказы разные. Пацанская, очень приятная компания. Настоящая!" – рассказал Михаил Пореченков.С друзьями актер видится редко. Однако день рождения своего друга Константина Хабенского артист пропустить никак не мог. "Обнялись, посидели вместе. Начали вспоминать прошлое и вдруг поняли: мы такую жизнь уже прожили, столько сделали! Взрослые ведь дяденьки. Елки-палки, как все быстро пролетело! Короче, решили, что надо чаще собираться, а то разбежались в разные стороны, а времени-то не так много остается", – философски рассудил артист.Михаил Пореченков убежден, что иногда нужно отвлекаться от повседневной жизни. "Надо находить время, надо давать себе возможность вздохнуть, почувствовать, что ты не только пашешь. Ну а что еще остается делать? Водку пить, что ли?" – задал риторический вопрос изданию актер.