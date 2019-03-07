В этом году акция «8 Марта - В каждый Дом» принесла в дом Веры Артемьевны тепло, радость и хорошее настроение...

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Северный г. Москвы поздравили жительниц района с женским днемВ рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня 8 Марта, участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Северный г. Москвы совместно с главой управы района Северный Еленой Колесовой поздравили Ласкову Веру Артемьевну.Детские годы Веры Артемьевны прошли в годы Великой Отечественной войны, в концлагерях. Несмотря на тяжелое детство, Вера Артемьевна сохранила позитивный настрой, жизнелюбие и является активным жителем района, с большим энтузиазмом следит за деятельностью государственных органов района и города.В этом году акция «8 Марта - В каждый Дом» принесла в дом Веры Артемьевны тепло, радость и хорошее настроение.Пресс-служба УВД по СВАО8-495-616-06-29