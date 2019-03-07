Помимо поздравлений участковые не забывали донести до представительниц женской аудитории своих районов и важную информацию, обеспечивающую их безопасность и бдительность...

Сотрудники полиции поздравили прекрасных дам с Международным женским днем.В целях пропаганды традиционных духовных ценностей, а также в рамках акции «8 Марта - В каждый Дом» участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Лефортово капитан полиции Сергей Корякин, майор полиции Андрей Григоренко и участковый уполномоченный полиции по Нижегородскому району капитан полиции Михаил Воронков поздравили проживающих на административном участке жительниц домов с наступающим Международным женским днем.Цель данного мероприятия – создание праздничной атмосферы, укрепление доверительных отношений между представителями власти и обществом.Помимо поздравлений участковые не забывали донести до представительниц женской аудитории своих районов и важную информацию, обеспечивающую их безопасность и бдительность.В адрес женщин в этот день звучали слова пожеланий о том, что бы они не забывали о самом главном – быть примерными мамами, достойными женами и, чтобы в их квартирах всегда был покой и уют. Всем дамам в знак внимания от участковых были вручены цветы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18