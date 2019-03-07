Знаки внимания были оказаны не только женщинам – действующим сотрудникам полиции и внутренней службы, но и дорогим ветеранам...

Не секрет – в полицейских подразделениях Российской Федерации работает немало женщин. В Управлении внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве эта статистика полностью сохраняется. Стремясь по-особенному выразить женщинам-полицейским свою благодарность и признательность за их служение Родине, народу, Закону, была задумана и успешно реализована Всероссийская Акция «8 Марта – В каждый Дом».Знаки внимания были оказаны не только женщинам – действующим сотрудникам полиции и внутренней службы, но и дорогим ветеранам. Не обошли вниманием и представителей прекрасного пола, пользующихся заслуженным уважением жителей за значительные достижения и выдающиеся успехи в деле воспитания детей – матерей-героинь.Незадолго до праздника участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы капитан полиции Алексей Скворцов посетил ветерана труда капитана милиции в отставке Любовь Эдуардовну Новикову, подарил ей весенние цветы, пожелал крепкого здоровья и долголетия, активного досуга и радостей. Не оставили без внимания и букета красивых свежих цветов заслуженного работника внутренних органов, председателя первичной ветеранской организации района Очаково-Матвеевское Татьяну Ивановну Савицкую.Стражи порядка ОМВД России по району Раменки уделили особое внимание матери-героине, чья семья состоит из 10-ти детей.Врио начальника отделения участковых уполномоченных полиции майор полиции Андрей Куприянов, его заместитель капитан полиции Евгений Пьянов, начальник подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Анна Евлампиева встретили знаменитую маму прямо у подъезда ее дома, проводили до квартиры, где вручили не только огромный букет цветов, но и корзину разнообразных деликатесов к праздничному столу.Акция «8 Марта – В каждый Дом» успешно продолжается в Западном административном округе столицы.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93