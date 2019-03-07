Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об уровне развития российской науки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об уровне развития российской науки.Накануне, выступая перед закрытыми слушаниями Совбеза ООН по применению химоружия в Сирии, Карен Пирс раскритиковала реакцию России на доклад Организации по запрещению химического оружия по поводу применения отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. По мнению Пирс, то, что этот доклад не понравился России, является еще одним примером "российской науки уровня "Земля плоская".Комментируя эти высказывания, Мария Захарова посетовала, что Карен Пирс "опять подвело дурное британское образование"."Дело в том, что идеи плоской Земли активнее всего отстаивали именно в вашей стране, в Британии, для чего было организовано специальное общество, "Общество плоской Земли" – заявила официальный представитель МИД РФ во время брифинга для журналистов. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.Она напомнила, что даже в XX веке работа этого общества не была свернута, а продолжилась уже на новом уровне, так как переехала в США."Поэтому учите историю, материальную часть и, в общем, потом поговорим", — заключила Мария Захарова.