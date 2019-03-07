В
партии Юлии Тимошенко появились фантазеры, которым может позавидовать сам Петр
Порошенко, мечтающий вернуть Крым и Донбасс. Объявлено о скорых массовых
арестах на территориях, которые Украина навсегда потеряла.
В
партии Юлии Тимошенко появились фантазеры, которым может позавидовать сам Петр
Порошенко, мечтающий вернуть Крым и Донбасс. Объявлено о скорых массовых
арестах на территориях, которые Украина навсегда потеряла.
В "Батькивщине"
появился свой военный комитет, его руководитель Андрей Сенченко заявил о
подготовке арестов в Крыму и на юго-востоке Украины. Соратник Юлии Тимошенко
хочет отправить в тюрьму миллион человек.
Все они, по
мнению Сенченко, подпадают под уголовную ответственность в случае возвращения
Крыма и Донбасса в состав Украины. Им светит статья 111 Уголовного кодекса – государственная
измена. Наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы с конфискацией
имущества. Сейчас в регионах, которые потеряла Украина проживает около шести
миллионов человек, пишет издание "ПолитНавигатор".
Сама
Юлия Тимошенко, уже отсидевшая в
колонии за газовые контракты с Россией, снова чуть не попала на нары. Против
нее завела дела антикоррупционная прокуратура Украины. Туда обратилась общественная
организация "Центр противодействия коррупции", которая изложила факты
незаконного обогащения Тимошенко.
Речь
идет о скрытых доходах газовой принцессы, потраченные на некие услуги
американских лоббистов. Сама
все обвинения отвергла, назвала их предвыборной истерией власти и каким-то
образом добилась прекращения расследования.
Выборы
президента пройдут на Украине 31 марта. до недавнего времени
была лидером предвыборной гонки, но сейчас веред вырвался артист Владимир
Зеленский. Лидер "Батькивщины" на втором месте, третью позицию занимает действующий
президент Петр Порошенко. Эксперты предполагают, что выборы на Украине не
ограничатся одним туром.