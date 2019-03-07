В партии Юлии Тимошенко появились фантазеры, которым может позавидовать сам Петр Порошенко, мечтающий вернуть Крым и Донбасс. Объявлено о скорых массовых арестах на территориях, которые Украина навсегда потеряла.

партии Юлии Тимошенко появились фантазеры, которым может позавидовать сам ПетрПорошенко, мечтающий вернуть Крым и Донбасс. Объявлено о скорых массовыхарестах на территориях, которые Украина навсегда потеряла.В "Батькивщине"появился свой военный комитет, его руководитель Андрей Сенченко заявил оподготовке арестов в Крыму и на юго-востоке Украины. Соратник Юлии Тимошенкохочет отправить в тюрьму миллион человек.Все они, помнению Сенченко, подпадают под уголовную ответственность в случае возвращенияКрыма и Донбасса в состав Украины. Им светит статья 111 Уголовного кодекса – государственнаяизмена. Наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы с конфискациейимущества. Сейчас в регионах, которые потеряла Украина проживает около шестимиллионов человек, пишет издание "ПолитНавигатор".СамаЮлия Тимошенко, уже отсидевшая вколонии за газовые контракты с Россией, снова чуть не попала на нары. Противнее завела дела антикоррупционная прокуратура Украины. Туда обратилась общественнаяорганизация "Центр противодействия коррупции", которая изложила фактынезаконного обогащения Тимошенко.Речьидет о скрытых доходах газовой принцессы, потраченные на некие услугиамериканских лоббистов. Самавсе обвинения отвергла, назвала их предвыборной истерией власти и каким-тообразом добилась прекращения расследования.Выборыпрезидента пройдут на Украине 31 марта. до недавнего временибыла лидером предвыборной гонки, но сейчас веред вырвался артист ВладимирЗеленский. Лидер "Батькивщины" на втором месте, третью позицию занимает действующийпрезидент Петр Порошенко. Эксперты предполагают, что выборы на Украине неограничатся одним туром.