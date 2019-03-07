Хотя большинство владимирцев проголосовало против

Хотя большинство владимирцев проголосовало противРабочая группа, созданная во владимирской администрации, все-таки приняла решение о новой схеме организации движения на Стрелецкой. Идею сделать движение по этой улице односторонним озвучили ещё в конце прошлого года. Дорога там узкая, а ездит довольно много машин, а это, по мнению специалистов, небезопасно.Проект организации движения по улице Стрелецкой выставили на всенародное обсуждение на сайте мэрии. Из 2,5 тысяч проголосовавших абсолютное большинство - 75% - было за сохранение старой схемы с двухсторонним движением.Однако, как сообщают в администрации, «предметно рассмотрев предложения специалистов и учитывая мнение жителей», рабочая группа приняла иное решение. Движения по улице Стрелецкой на участке от улицы Семашко до дома № 4 по улице Стрелецкой (направление движения с улицы Стрелецкой на Лыбедскую магистраль) всё-таки будет односторонним. Специалисты считают, что так безопаснее.Дорожники сделают пешеходный переход через Стрелецкий переулок между домами №62 и №64 по улице Стрелецкой, на перекрестке улице Стрелецкой и Стрелецкого переулка появится «лежачий полицейский», а по чётной стороне улицы Стрелецкой построят тротуар. Однако это всё воозможно только при наличии финансирования в 2019 году, то есть никаких гарантий нет.