Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин выиграли золотые медали соревнований спортивных пар на XXIX зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. Компанию на пьедестале им составили еще две российские пары.

Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин выиграли золотые медали соревнований спортивных пар на XXIX зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. Компанию на пьедестале им составили еще две российские пары.Ефимова с Коровиным по итогам короткой и произвольной программ получили от судей 171,01 балла. Они опередили Анастасию Полуянову и Дмитрия Сопота, ставших в итоге серебряными медалистами. Они набрали 169,99 балла. Бронзовыми призерами стали Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов, выступление которых было оценено на 151,78 балла.Таким образом, в общем медальном зачете сборная России уже имеет 70 медалей, из которых 23 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовых.