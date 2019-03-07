В Красноярске продолжается XXIX зимняя Универсиада. В четверг, 7 марта, будет разыграно 6 комплектов наград. Состоялись соревнования в гигантском слаломе среди женщин, победительницей которого стала российская горнолыжница Екатерина Ткаченко.

В Красноярске продолжается XXIX зимняя Универсиада. В четверг, 7 марта, будет разыграно 6 комплектов наград. Состоялись соревнования в гигантском слаломе среди женщин, победительницей которого стала российская горнолыжница Екатерина Ткаченко.По итогам двух попыток ее результат составил 1 минуту 58,52 секунды. Серебряную медаль завоевала австрийская спортсменка Дениз Дингследер, которая отстала от Ткаченко на 0,87 секунды. Бронза досталась еще одной россиянке – Юлии Плешковой. Ее отставание от соотечественницы составило 0,94 секунды.Также отметим, что в десятку лучших также вошли еще две представительницы России – Анастасия Горностаева продемонстрировала четвертый результат (+1,21), а Кристина Крюкова – десятый (+2,37).В общемедальном командном зачете сборная России по-прежнему лидер. На счету хозяйки Универсиады 63 медали: 20 золотых, 23 серебряных и 20 бронзовых.