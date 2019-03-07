В Центральном доме литераторов состоялся показ сериала Содержанки. В кулуарах обсуждали не только режиссерский талант Константина Богомолова.

В Центральном доме литераторов состоялся показ сериала "Содержанки".В кулуарах обсуждали не только режиссерский талант Константина Богомолова.Присутствующие шептались, что на экс-возлюбленную Богомоловаактрису Дарью Мороз положил глаз Владимир Мишуков. Артисты вместе снимались в"Содержанках", и совместная работа их якобы сблизила.Сразу после премьеры сплетни о возможном романе Мороз иМишукова появились в Сети. "Искры-искры-искры между ними сыплются градом", -пишет об этом же Telegram-канал "Антиглянец".Примечательно, что намероприятии появилась не только бывшая супруга режиссера, среди присутствующихбыла замечена Ксения Собчак. Именно ее называют любовницей Константина. Якобы из-зателедивы Богомолов и Мороз упустили шанс на воссоединение.Отметим, что Дарья появилась на премьере в черном брючномкостюме, галстуке на голую шею и босоножках. Актриса по праву стала звездойвечера. Когда снимок Мороз появился в ее Instagram, интернет-обыватели непожалели для нее комплиментов."Сколько шарма и стиля,Браво 👏👏👏👏👏🌹(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Твои образы🔥🔥🔥 Одета с ног до головы, но столько секса😈😈😈", "Какже в вас все гармонично! Просто эстетическое наслаждение. 😍😍😍", "Безупречна!!!!Восхитительна!!!", "Ооохх, как сексуально❤❤❤",