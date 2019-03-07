В Центральном доме литераторов состоялся показ сериала Содержанки.
В кулуарах обсуждали не только режиссерский талант Константина Богомолова.
В Центральном доме литераторов состоялся показ сериала "Содержанки".
В кулуарах обсуждали не только режиссерский талант Константина Богомолова.
Присутствующие шептались, что на экс-возлюбленную Богомолова
актрису Дарью Мороз положил глаз Владимир Мишуков. Артисты вместе снимались в
"Содержанках", и совместная работа их якобы сблизила.
Сразу после премьеры сплетни о возможном романе Мороз и
Мишукова появились в Сети. "Искры-искры-искры между ними сыплются градом", -
пишет об этом же Telegram-канал "Антиглянец".
Примечательно, что на
мероприятии появилась не только бывшая супруга режиссера, среди присутствующих
была замечена Ксения Собчак. Именно ее называют любовницей Константина. Якобы из-за
теледивы Богомолов и Мороз упустили шанс на воссоединение.
Отметим, что Дарья появилась на премьере в черном брючном
костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Актриса по праву стала звездой
вечера. Когда снимок Мороз появился в ее Instagram, интернет-обыватели не
пожалели для нее комплиментов.
"Сколько шарма и стиля,
Браво 👏👏👏👏👏🌹
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Твои образы🔥🔥🔥 Одета с ног до головы, но столько секса😈😈😈", "Как
же в вас все гармонично! Просто эстетическое наслаждение. 😍😍😍", "Безупречна!!!!
Восхитительна!!!", "Ооохх, как сексуально❤❤❤",