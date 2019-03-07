Определился последний полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал Урал из Екатеринбурга, победившиq дома московский Спартак 1:0.

Определился последний полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал "Урал" из Екатеринбурга, победившиq дома московский "Спартак" 1:0.Первая встреча в Москве завершилась вничью 1:1. Спартаковцы активно начали ответную встречу, но ничего из своей активности не извлекли. Постепенно инициатива перешла к "Уралу". На 35 минуте был забит мяч, решивший судьбу путевки в полуфинал. Эрик Бикфалви пробил издалека. Мяч задел Дениса Глушакова и отскочил в ворота.У "Спартака" было много времени, чтобы отыграться. Один раз мяч побывал в воротах хозяев после удара Георгия Джикии, но гол не был засчитан из-за положения вне игры у спартаковца. В итоге гол Бикфалви остался единственным. "Урал" вышел в полуфинал, где сыграет с тульским "Арсеналом".