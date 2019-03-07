Злоумышленник, используя неправомерно полученный аккаунт мобильного приложения, открыл автомобиль, после чего завел двигатель и уехал...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Басманному району задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В полицию с заявлением об угоне автомобиля марки «Фольксваген Поло» обратился сотрудник каршеринговой фирмы, который пояснил, что с Потаповского переулка пропала иномарка стоимостью около 860 тысяч рублей, принадлежащая компании.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Гольяновской улице задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник, используя неправомерно полученный аккаунт мобильного приложения, открыл автомобиль, после чего завел двигатель и уехал. В настоящее время автомашина изъята и передана владельцу.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60