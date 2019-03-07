В Баварии археологи обнаружили в Баварии скелет молодого человека возрастом 6,5 тысячи лет. Ученые назвали его Фред. Рядом с ним археология нашли каменный топор и семена зернового растения.

В Баварии археологи обнаружили в Баварии скелет возрастом 6,5 тысячи лет.Скелет принадлежал молодому человеку, жившему в эпоху неолита. Ученые назвали его Фред. Рядом с ним археология нашли каменный топор и семена зернового растения. Фред так хорошо сохранился благодаря высокому содержанию окиси кальция в почве. По словам археолога Скотта Такера, находки этой эпохи очень редки.Также во время раскопок были найдены керамические тарелки, остатки пищи, речные раковины и другие захоронения. В частности, был найден скелет 12-летнего мальчика, который жил 4,5 тысяч лет назад.Раскопки проводятся по заданию винодельческого кооператива, который планирует построить там свои объекты. Всего археологи должны исследовать 13 тысяч квадратных метров.Причем в Баварии, в отличии от других федеральных земель Германии, все археологические находки принадлежат не государству, а владельцам земли. Однако содержание Фреда может обойтись виноделам слишком дорого, и они передадут его в музей.