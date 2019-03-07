Дискуссии о возможности военного вторжения в Венесуэлу в американской администрации не ведутся, применение военной силы в этой стране не является для Вашингтона предпочтительным сценарием.

Дискуссии о возможности военного вторжения в Венесуэлу в американской администрации не ведутся, применение военной силы в этой стране не является для Вашингтона предпочтительным сценарием.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.Он подчеркнул, что при нем никаких разговоров о возможности войны против Венесуэлы не велось, но при этом подчеркнул, что в Белом доме есть план действий на тот случай, если ситуация в данной латиноамериканской стране пойдет по непредвиденному сценарию.23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, чье назначение на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В качестве такового его признал Вашингтон, а также страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.